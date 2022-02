samedi 19 février 2022 • 436 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Sadio Mané et Mohamed Salah ont marqué cet après-midi, à l'occasion du match Liverpool-Norwich, comptant pour la 26e journée de Premier League.

Les Reds avaient pourtant été menés en début de seconde période suite à un but signé MILOT RASHICA, avant que le Sénégalais, Mané ne leur permette de remettre les pendules à l'heure avec ce neuvième but de la saison.



C'est l'Egyptien, Salah qui permet à Liverpool de passer devant pour la première fois dans cette rencontre disputée à Anfield. C'est son 17ème but en Premier League. Les Reds mènaient par 2 buts à 0 alors qu'on jouait la 67e minute. Mais, Luis Díaz plie la partie (3-1).