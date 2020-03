Liverpool reprend sa marche en avant grâce à Sadio Mané

iGFM-(Dakar) Pour la 100e apparition de Mohamed Salah (buteur) avec les Reds en championnat, Liverpool a renoué avec le succès en s’imposant face à Bournemouth (2-1) en ouverture de la 29e journée, samedi, à Anfield. Jürgen Klopp et ses hommes n’ont toutefois pas totalement rassuré, 4 jours avant de défier l’Atlético de Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Avant de recevoir l’Atlético de Madrid, mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Liverpool (1er, 79 points) accueillait Bournemouth (18e, 27 points) à Anfield en ouverture de la 29e journée de Premier League. Les Reds, qui ont vu leur rêve de terminer le championnat invaincu s’effondrer sur la pelouse de Watford (3-0), lors de la journée précédente, avaient besoin de se rassurer alors qu’ils venaient d’enchaîner une deuxième défaite de rang en FA Cup, sur le terrain de Chelsea (2-0). Les Cherries, sans victoire depuis le 1er février en championnat, cherchaient à sortir de la zone rouge. Privé d’Alisson Becker, Jordan Henderson ou encore Andrew Robertson, Jürgen Klopp alignait son inamovible 4-3-3 avec James Milner, capitaine du jour, au poste de latéral gauche, tandis qu’Oxlade-Chamberlain prenait place au milieu et que le trio magique Salah-Firmino-Mané était bien présent aux avant-postes. Eddie Howe, qui alignait lui un 4-5-1, devait toutefois composer sans Harry Wilson, prêté par Liverpool, ou encore sans Joshua King, touché aux ischio-jambiers.

D’emblée, les locaux mettaient la pression sur leurs adversaires et Trent Alexander-Arnold multipliait les centres depuis la droite. Mais sur un long ballon anodin, Calum Wilson commettait une poussette dans le dos de Joe Gomez, jugée régulière par Paul Tierney, avant de décaler Philip Billing, qui lançait Jefferson Lerma sur la droite de la surface d’Adrian. Le Colombien adressait alors un centre à Wilson, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets pour ouvrir le score pour Bournemouth (1-0, 9e) et jeter un grand froid dans les travées d’Anfield Road. Subtilement servi par Alexander-Arnold, Roberto Firmino tentait de sonner la révolte mais sa reprise de volée était bien détournée par Aaron Ramsdale (17e). Blessé, Steve Cook a dû laisser sa place à Jack Simpson à la 19e minute. Et le défenseur central anglais n’a pas tardé à se distinguer, puisqu’il a vu Sadio Mané lui chiper le ballon dans les pieds alors qu’il était seul devant son gardien. Le Sénégalais décalait alors, pas de la meilleure des manières, Mohamed Salah sur la droite. Qu’importe, l’international égyptien réussissait, dans un trou de souris, à frapper entre les jambes de son vis à vis pour tromper malicieusement le gardien des Cherries et ramener les deux formations à égalité (1-1, 25e).

Un succès pas totalement rassurant

La domination des Reds s’accentuait et Simpson se rachetait de son erreur en dégageant in extremis un ballon d’Alexander-Arnold à destination de Sadio Mané devant sa ligne de but (28e). Sur une récupération dans le rond central de Virgil van Dijk, ce dernier servait parfaitement Mané, couvert par Aké, qui concluait d’un plat du pied pour tromper Adrian et donner l’avantage à Liverpool (2-1, 33e). Regroupés dans leur moitié de terrain, les Cherries subissaient et étaient tout heureux de voir James Milner ne pas assez appuyer sa reprise de volée sur ce service de Salah par dessus la défense (37e). Juste avant la pause, Adrian rassurait (enfin) les siens en détournant en corner cette frappe de Stanislas des deux poings (39e) avant de s’imposer dans sa surface de la même manière. En seconde période, Liverpool poursuivait sur sa lancée. Si les Liverpuldiens avaient la possession du ballon, leur domination n’en était que stérile et ils paraissaient plus vouloir gérer qu’enfoncer le clou. Sauf que Bournemouth jouait ses coups à fond et Ryan Fraser obligeait James Milner a réaliser un magnifique sauvetage sur sa ligne de but sur ce lob qui avait battu Adrian (61e).

Ni Virgil van Dijk sur cette tête captée par Ramsdale (66e) ni Roberto Firmino sur ce centre tir (72e) ne parvenaient à faire le break, alors que Sadio Mané trouvait le poteau gauche du gardien adverse sur cette superbe frappe lointaine (73e). Salah puis Milner buttaient ensuite tour à tour sur un Ramsdale vigilant (77e) et qui maintenait son équipe, proche d’égaliser dans le temps additionnel, dans le match. Sur une ultime occasion, le numéro 9 des locaux manquait le cadre (90e+3) et le score restait inchangé au terme des 90 minutes. Avec ce succès, acquis notamment grâce à la 16e réalisation de Mohamed Salah, qui a inscrit 90% de ses buts à domicile (14 sur 16) en Premier League, Liverpool (1er, 82 points) se rassure avant son match décisif pour sa survie européenne à Anfield, mercredi, face à l’Atlético de Madrid. Bournemouth (18e, 27 points) enchaîne un 4e match sans victoire et reste sous la menace d’Aston Villa (19e, 25 points), qui se déplace sur la pelouse de Leicester lundi (20h GMT). Les Reds se rapprochent tout de même du titre : il ne leur manque plus que 3 victoires pour être sacré champion d’Angleterre, 30 ans après.