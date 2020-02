Liverpool : Sadio Mané, l’indispensable Red

iGFM-(Dakar) L’entrée en jeu décisive de Sadio Mané, contre Norwich, samedi dernier, a permis à Liverpool (0-1) de se rapprocher un peu plus du titre de champion d’Angleterre. L’attaquant sénégalais en a profité pour envoyer un message à son entraîneur, ainsi qu’à ses coéquipiers qui adorent le voir sur le terrain.

Sadio Mané n’a pas perdu de temps samedi dernier à Norwich. Entré en jeu en seconde période, l’enfant de Bambali a réalisé une performance éclatante après plusieurs semaines d’incertitude autour de son état de santé. On se rappelle que Mané était éloigné des terrains depuis le 24 janvier en raison d’une blessure.

Déjà 100 buts

Sadio Mané préfère plus travailler que faire des sorties médiatiques. Le vice-capitaine des Lions fait déjà son entrée dans l’histoire de Liverpool ! Face à Norwich, il a atteint la barre des 100 réalisations en Angleterre dont 75 sous le maillot de Liverpool et 25 avec Southampton. A ce rythme, ses prochaines cibles seront vite effacées. Ce qui prouve que Mané reste indispensable du côté des Reds. « Vraiment! Wow, merci. Ce n’était pas facile de sortir blesser. En tant que joueur de football, tout le monde veut jouer tout le temps, mais il faut y faire face. Je suis allé me faire soigner, j’ai travaillé dur et je suis revenu », a-t-il dit à la fin de la rencontre.

Liverpool se frotte les mains

Liverpool se frotte les mains puisque le vice-champion d’Afrique semble revenu à son meilleur niveau, comme il l’a été avant sa blessure aux ischios-jambiers. Le Ballon Africain 2019 continue d’affoler les statistiques à 27 ans : non seulement, il est le seul Sénégalais à marquer l’histoire du club après des échecs d’El Hadji Diouf et de Salif Diao, mais aussi, il a permis aux Reds de creuser l’écart face à ses poursuivants. Liverpool distance Manchester City de 25 points à 12 journées de la fin du championnat de Premier League. Les Reds pourraient même être sacrés dès le 21 mars deux mois avant la fin de la saison. «Nous avons une équipe solide et les garçons font un excellent travail. Nous sommes satisfaits de notre résultat. Nous nous en sortons très bien. Nous avons encore plus de jeu. Nous ferons tout notre possible en équipe et continuerons de la même manière. Nous verrons ce qui va se passer à la fin de la saison », a soutenu l’international sénégalais qui est à 12 buts cette saison.

Ce mardi, il va se déplacer sur le terrain de l’Atlético Madrid, pour le début des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il saisira cette occasion pour confirmer son retour gagnant contre Norwich.

Mamadou Salif GUEYE