dimanche 3 octobre 2021 • 532 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a ouvert le score du choc de la 7e journée de Premier League opposant Liverpool à Manchester City.

Liverpool ouvre le score (59') et fait rugir Anfield ! Le long de la ligne de touche, Salah élimine facilement Cancelo avant de percuter dans le camp adverse et de servir idéalement Sadio Mané dans la surface. Le Sénégalais conclut d'une frappe croisée du droit. C'est le 4e but pour Mané cette saison en Premier League !