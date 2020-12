dimanche 27 décembre 2020 • 209 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a ouvert le score du match Liverpool-West Bromwich Albion, se jouant, en ce moment, à Anfield, pour le compte de la 15e journée de Premier League.

Matip joue dans la profondeur pour Mané qui contrôle de la poitrine et devance Ajayi dans la surface. Le Sénégalais croise du pied droit devant Johnstone et débloque la situation pour Liverpool (12'). C'est son 6e but de la saison, son 2e de suite.