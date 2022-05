dimanche 22 mai 2022 • 883 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Auteur de son 16e but en Premier League, Sadio Mané a permis à Liverpool d'égaliser contre Wolverhampton, à l'occasion de la 38e et dernière journée.

Menés d'entrée, les Reds n'ont pas tardé à répondre. Talonnade astucieuse de Thiago, après une passe de Konaté, pour lancer Mané en profondeur. Ce dernier se présente seul face à Sa et ne se fait pas prier pour tromper le gardien des Wolves (1-1, en cours).



Le Sénégalais vient d'inscrire son 16e but de la saison en Championnat, et son 9e but toutes compétitions confondues depuis le début du mois d'avril.