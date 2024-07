mercredi 3 juillet 2024 • 532 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Après le livre le Sénégal sous laser politique, le juriste-écrivain et conseiller municipal à la commune de Patte D’oie, Boubacar Mohamed Racine SY revient cette fois ci avec un nouveau ouvrage très intéressant.

Cet ouvrage, pour paraphraser Mamadou Lamine Diatta, spécialiste en communication et intelligence économique, dans la préface, est aussi un précieux legs pour les générations futures en ce qu’il constitue un matériau inoxydable qui va alimenter éternellement la réflexion stratégique sur le Sénégal, un pays assez minuscule par sa superficie, mais qui s’est toujours révélé comme une grande nation, un lion diplomatique ouvert aux souffles du monde par sa position géographique privilégiée, la qualité de son capital humain, la résilience et la capacité d’adaptation de son personnel politique.

Enfin, Boubacar Mohamed Racine SY, membre du mouvement Alsar, analyse les résultats des autres candidats et discute des implications de leurs performances électorales, concluant sur une réflexion sur les changements politiques et le futur du Sénégal après ces élections tumultueuses.

Il loue également le rôle vital des institutions judiciaires, notamment le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, qui ont joué un rôle déterminant dans la tenue des élections en dépit des tentatives de perturbation.

Malgré la présence d'autres candidats, l'élection prend des allures de référendum entre le pouvoir en place et son opposition la plus ferme.

Le récit détaille les rivalités politiques intenses, notamment entre le camp du président Macky Sall, représenté par le Premier Ministre Amadou Ba, et le Pastef, un parti en ascension rapide soutenu par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Le livre a pour titre : Élections présidentielles 2024 au Sénégal, Échec et Mat. Il se penche sur les élections présidentielles sénégalaises de 2024, un moment crucial pour la démocratie du pays.

