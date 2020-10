mardi 27 octobre 2020 • 141 lectures • 0 commentaires

Société 38 mins Taille

iGFM – (Dakar) Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu aujourd'hui son verdict dans l'affaire opposant Cheikh Oumar Anne à Pape Alé Niang, Mody Niang et Nafy Ngom Keïta.

Si le tribunal s'est déclaré incompétent en ce qui concerne l'ancienne présidente de l'Ofnac, Pape Alé Niang et Mody Niang ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis pour, respectivement, diffamation et complicité de diffamation. En plus de 200.000 Fcfa chacun, ils devront verser solidairement 10 millions de Fcfa à l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur. Les avocats de la défense comptent interjeter appel.