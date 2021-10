mercredi 27 octobre 2021 • 517 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Abdoulaye Baldé, président de l’Union des Centristes Sénégalais (UCS) a pris la décision de déposer sa caution, pour les élections locales du 23 janvier 2022.

«Nous allons dès demain jeudi 28 octobre 2021, déposer notre caution et constituer une large coalition. Nous sommes et restons ouverts à toutes les forces vives du pays pour ensemble continuer à prendre en charge les destinées de nos concitoyens afin d'améliorer leur vécu quotidien. À tous nos adhérents, nous laissons libre choix d’aller en fonction des intérêts de leur terroir et du parti avec la coalition qui correspond le mieux à leur vision. Vive l’UCS et vive la République », a laissé entendre le député maire de Ziguinchor, ce mercredi.

Pour rappel, le président de l’Union des Centristes Sénégalais et ses militants et sympathisants ont depuis hier quitté la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor, après la décision de Macky Sall d’investir Benoit Sambou candidat de la mouvance présidentielle à la mairie de Ziguinchor.

