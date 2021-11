vendredi 5 novembre 2021 • 150 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Directeur général de l'ARTP, Abdoul Doudou Ly n'est pas sur les listes des investitures pour les Locales de janvier 2022. En effet, c’est l’article 151 du Code des Télécommunications qui lui interdit de cumuler son poste avec un mandat électif national. C'est ce qui avait d'ailleurs été le même cas pour pour son prédécesseur, Abdou Karim Sall, qui n'était pas sur la liste des Législatives de 2017.

« La qualité de membre du Collège et de Directeur général de l’ARTP est incompatible avec quelque autre fonction rémunérée ou non, tout mandat électif national, toute fonction gouvernementale ainsi que toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une ou des entreprises d’un des secteurs régulés. Les membres du Collège ne peuvent pas avoir une relation commerciale avec l’ARTP.

L’ARTP devra se doter d’un code d’éthique applicable aux membres du Collège, au Directeur général et aux employés. Ce code d’éthique, élaboré par le Directeur général, est adopté par le Collège », renseigne le code en son Article 151.

Ses proches affirment que le Directeur de l'Artp respecte et soutient la décision du chef de l'Etat. "Etre maire n'est pas un combat pour lui. Surtout que des contraintes administratives font que Article 239.- Incompatibilités et éthique font que la qualité de Directeur général est incompatible avec quelque autre fonction rémunérée ou non, tout mandat électif national ou local", fait savoir ce proche.

Cependant, cela n'empêche pas au responsable politique, Abdoul Doudou Ly d'apporter tout son soutien, ainsi que ses partisans, aux membres de Benno Bokk Yakaar.