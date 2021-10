dimanche 31 octobre 2021 • 144 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La président du Mouvement Karim président, Amina Sakho dénonce dans une lettre parvenue à IGFM ce dimanche les agissements de la commission d'investiture du Pds pour les élections locales aux Parcelles Assainies.

Chers frères et soeurs,

Je vous remercie du fond du coeur d’avoir soutenu ma candidature.

Je tiens à porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que les sieurs Cheikh Dieng et Saliou Dieng, chargés de la commission d’investiture des opérations électorales et des élections du Pds, ont délibérément reçu de façon cavalière certains candidats à la candidature des Parcelles Aissainies au détriment des autres. La norme aurait voulu que tous ceux qui ont déclaré leur candidature soient reçus par souci de transparence et d'équité.

Un acte que je condamne avec la dernière énergie parce que cette commission se devait d' être neutre et impartiale afin de pouvoir trancher entre les candidats. Cheikh Dieng et Saliou Dieng ont agi de façon irresponsable. Ils sont entrain de semer les germes d'une cuisante défaite du Pds et de la coalition Wallu Sénégal. À ce rythme notre formation politique risque d'avoir le plus mauvais résultat électoral depuis sa création.

Sur ce, je transmets aussi mes vifs remerciements à la sénatrice Coumba Souna Dieng qui a été désignée. Je lui souhaite plein succès dans cette tâche qui lui a été confiée.

Aminata Sakho