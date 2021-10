samedi 23 octobre 2021 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président du parti populaire Taweex, l'homme fort de Diamniadio, Cheikh Oumar Kamby a lancé ce vendredi sa candidature à la mairie de cette localité pour les élections locales du 23 janvier 2022.

L'homme fort de Diamniadio, comme on l'appelle affectueusement dans cette localité, Cheikh Oumar Kamby s'est lancé officiellement dans la course pour le contrôle de la mairie de la commune très stratégique de Diamnidio.

Après avoir déposé sa caution à la Caisse de Dépôt et de Consignation, M. Kamny a battu le rappel des troupes pour une grande mobilisation de déclaration de candidatures.

Les responsables des différentes localités qui composent cette commune et les mouvements et regroupements de femmes, de jeunes ont tenu à répondre à l'apel de M. Kamby.

Dans les différentes interventions, les uns et les autres sont revenus sur les qualités humaines de l'homme et son appui considérable pour le développement de la localité à travers des financements et autres actions d'envergure.

Prenant la parole, le président Kamby a remercié tout ce beau monde pour les témoignages et autres marques de reconnaissance à son endroit.

Il a salué la forte mobilisation, décliné le bilan de ses réalisations avant de parler du programme qu'il compte mettre en oeuvre si les populations de Diamniadio, lui confient les destinées de cette localité au soir du 23 janvier 2022.