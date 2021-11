mercredi 17 novembre 2021 • 326 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "Depuis l’annonce de ma candidature pour l’élection du maire de la ville de Dakar, je ne cesse de recevoir vos messages d’affection et d’encouragement" a déclaré ce merci, Mme Soham Wardini face à la presse.

Pour elle c’est l’occasion d’adresser, de vive voix, ses sincères remerciements à chacune et à chacun d’entre vous pour le soutien constant. Particulièrement exprimer sa reconnaissance aux femmes de tout âge qui, de manière spontanée, se sont engagées à porter et à faire triompher cette candidature au soir du 23 janvier 2022.

A ce titre, elle renouvelle sa gratitude au Caucus des Femmes leaders pour sa mobilisation et son combat permanent pour les candidatures féminines aux élections locales.

Elle a remercié également le parti Union Citoyenne Bunt bi qui leur a offert l’opportunité de présenter une liste pour la Ville de Dakar.

Pendant quatre ans, par la grâce de Dieu, dit-elle: "j’ai présidé aux destinées de la ville de Dakar. D’abord pendant une année en qualité de Premier Adjoint, assurant l’intérim du maire Khalifa Ababacar Sall. Ensuite pendant trois ans en tant que maire élu.

Durant tout ce temps, accompagnée de l’équipe municipale, que je félicite pour la qualité du travail accompli, j’ai servi notre ville avec enthousiasme, responsabilité et détermination".

"Durant tout ce temps, j’ai travaillé à améliorer le cadre et les conditions de vie des dakaroises et des dakarois. Durant tout ce temps, toute mon énergie était mobilisée au service d’une seule cause : faire de Dakar une ville où l’on peut vivre, travailler, se soigner, se distraire en toute quiétude.

Aujourd’hui, la confiance dont j’ai été investie m’oblige à me présenter devant vous pour vous rendre compte de ma gestion.

C’est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons vous adresser le bilan du mandat. Ce bilan, nous le remettrons entre vos mains, car c’est à vous de juger si nous avons fait du bon travail et si nous méritons que vous nous renouveliez votre confiance.

Toutefois, nous estimons, à la tête du Conseil municipal, avoir rempli le contrat de confiance qui nous lie à vous, en vous servant du mieux possible et en tenant nos engagements pour un BIEN VIVRE ENSEMBLE.



Une année électorale c’est aussi une année d’espoir car riche en promesses. Ce qui m’oblige, dès l’ouverture de la campagne à vous proposer une offre politique à travers un programme qui va décliner, pour les cinq prochaines années, nos ambitions pour la ville de Dakar.

Si nous sollicitons votre confiance, c’est parce que nous nourrissons l’ambition de renforcer la position de Dakar en tant que ville carrefour du monde. En effet, dans les prochaines années notre ville accueillera quatre grands évènements de dimension mondiale.

Le forum mondial de l’eau en mars 2022, le Sommet Mondial de la Mobilité Durable et du Climat en septembre 2022, le Sommet Mondial de l’Economie Sociale et Solidaire en 2023, enfin les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Autant d’évènements qui nous obligent à soigner l’image de notre capitale à travers les projets et programmes déjà entamés.

Permettez-moi pour terminer de rendre hommage aux élus de la ville de Dakar qui ont parcouru ce chemin avec moi et dont certains ont fait le choix de continuer l’expérience à nos côtés.

Aujourd’hui plus qu’hier, je sais que je peux compter sur des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, toujours mobilisés et déterminés pour un Dakar propre, vert et apaisé.

Le 23 janvier 2022, c’est l’avenir de notre ville qui se joue. L’avenir de chacune et chacun d’entre nous. Car chaque dakaroise et chaque dakarois aspire à vivre dans la sécurité et la tranquillité, dans un cadre agréable et respectueux de l’environnement.

JE SUIS LA CANDIDATE DE DAKAR. Je suis la candidate de cette ville plus que centenaire, ouverte à toutes les identités, à toutes les fraternités et à toutes les solidarités.

Pour Dakar je suis prête. Prête à répondre aux enjeux du moment et à relever les défis de demain.

Pour Dakar, je demande à chacune et à chacun d’entre vous de rester mobilisés pour qu’ensemble nous continuions à agir pour notre ville.