IGFM - "La grande coalition Wallu Sénégal". C'est le nom que portera la coalition du Pds, de Jotna et du Crd. Le lancement est prévu le 8 octobre.

A côté de coalitions comme Benno Bokk Yakaar ou Yewwi askan wi, il faudra compter avec la "La grande coalition Wallu Sénégal". C'est en tout cas le nom choisi par le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés. Dans une note parvenue à la presse ce dimanche, il est indiqué qu'en direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, "le présent communiqué vient rendre compte aux militants et sympathisants des organisations membres ainsi qu'à l'opinion publique nationale et internationale du parachèvement de la construction d'une coalition électorale dénommée La grande coalition Wallu Sénégal". La même source précise que "les organisations parties prenantes au niveau national comme à la base, procéderont à son lancement officiel le vendredi 8 octobre 2021".

Et parmi "les organisations parties prenantes" de cette coalition, on peut And-Jëf/Pads de Mamadou Diop Decroix, la Convergence démocratique et libérale Bokk Gis Gis, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) qui regroupe plusieurs partis politiques, Jotna et le Pds.

Il faut signaler que cette coalition épouse presque totalement les couleurs et symboles du Pds, notamment avec le bleu et le jaune, mais l'épi de maïs.