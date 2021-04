jeudi 15 avril 2021 • 255 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les membres de l'opposition, réunis au sein du Front de résistance national (FRN), estiment qu'il est bien possible de tenir les élections locales en 2021. Ils ont fait une démonstration technique pour prouver la faisabilité.

"Démonstration Technique : les grandes étapes importantes et nécessaires pour organiser les élections sont aujourd’hui au nombre de quatre.



Première étape : l’audit du fichier (90j) qui se termine à mi mai et l’évaluation du processus électoral (60j), devant finir en fin Mai. Les résultats de ces deux opérations et ceux du dialogue politique vont impacter le Code électoral et le code des collectivités territoriales.



Seconde étape : elle va concerner la revue du Code électoral et celle du code des collectivités locales et certains points en suspens qui seront rediscutés, pour une durée de 30 j.



Troisième étape : Après la revue, la révision exceptionnelle des listes électorales sera prévue pour une durée de deux mois pour essentiellement inscrire les jeunes qui atteindront l’âge de voter, pour une durée de 60 j.



Quatrième étape : elle sera consacrée au dépôt des candidatures. Le Code électoral a prévu 80 à 85J avant de date des élections.



La récapitulation de ces différents délais est au maximum sept mois 25 jours. Si l’on prend, comme date de départ le 2 Avril 2021 pour l’évaluation du processus électoral, on voit bien que techniquement, nous pouvons bel et bien organiser les élections locales au mois de décembre 2021, au plus tard.



Les autres parties prenantes que sont le pôle des non alignés et la société civile sont aussi pour l’organisation des élections locales en décembre 2021. D’ailleurs la société civile propose le 19 décembre 2021. Comme on peut le constater, seul, le pôle de la majorité est pour Janvier 2022."