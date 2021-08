lundi 23 août 2021 • 126 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère de l’intérieur a finalement fixé la caution, pour les élections locales. Ce sera à 15 millions de francs cfa

Le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales et municipales est fixé à 15.000.000 de francs CFA pour chaque type d'élection, a annoncé le ministre de l’Intérieur, dans un arrêté publié ce lundi.



Il informe que cette somme est à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour chaque type d'élection et par chaque liste quel que soit le nombre de départements ou de communes où la liste de candidats se présente.



«Cette caution est déposée au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes », ajoute-t-il dans son document.