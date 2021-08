samedi 14 août 2021 • 67 lectures • 0 commentaires

Politique 10 mins Taille

iGFM - (Dakar) Les élections locales se tiendront dans 5 mois. Le ministère de l'Intérieur a décidé de rencontrer les différents acteurs pour discuter du montant de la caution.

Dans le cadre des avis consultatifs précédant la fixation du montant de la caution pour les locales du 23 janvier 2022, une rencontre se tiendra le vendredi 20 aout 2021. Elle réunira la majorité, l'opposition et les non alignés.



Dans son communiqué de presse, Antoine félix Diome, le ministre de l'Intérieur souligne que chacun aura droit à 3 représentants. Et les partis n'appartenant à aucun de ces trois pôles de même que les indépendants, sont priés de se faire reprsenter par une seule personne.