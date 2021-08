vendredi 13 août 2021 • 692 lectures • 5 commentaires

Politique 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Pastef a officialisé, ce vendredi, l'arrivée de 14 partis et mouvements qui ont décidé de se fondre en son sein. Ousmane Sonko en a profité pour annoncer une grande coalition de l’opposition pour les futures joutes.

"Dans les prochains jours, ou même dans les prochaines heures, nous présenterons aux sénégalais une grande coalition de l’opposition. Une coalition qui pourra déboulonner ceux qui se trouvent ici aujourd’hui.

Depuis mars, ils avaient fait trois appuis. Ils voulaient revenir à 2 appuis, à défaut de se relever. C’est pourquoi ils ont fait une tournée qui a engendrée la troisième vague de covid. Donc, dans les prochaines heures, sera mise en place une grande coalition de l’opposition qui les fera définitivement partir.

Celle-ci rassemblera les plus grandes forces de l’opposition. Et je ne vois pas ce qui pourrait détruire cette coalition, car à chaque fois que l’opposition essaie d’unir ses forces, ils manœuvrent pour la faire éclater. Mais cela est terminé maintenant.

Nous nous unirons et nous marcherons ensemble durant les locales, les législatives et nous réunir dans un cadre unitaire pour superviser ensemble la marche vers la présidentielle et bouter Macky Sall."