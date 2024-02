lundi 12 février 2024 • 2363 lectures • 2 commentaires

Le gouvernement travaillerait sur une loi d’Amnistie pour sortir de prison les personnes arrêtées dans le cadre des évènements ayant conduit aux émeutes de mars 2021 et de juin 2023. Amadou Bâ, responsable de Pastef, mandataire de Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé à ce sujet.

Il se susurre actuellement, qu’une loi d’amnistie pour rendre la liberté aux personnes incarcérées dans le cadre des évènements de 2021 à 2024, est dans les tuyaux gouvernementaux. Et Ousmane Sonko pourrait recouvrer la liberté dans ce cadre. Un des responsables de sa formation politique, Amadou Bâ, a réagi à ce sujet.



Le mandataire de Bassirou Diomaye Faye a expliqué, sur sa page Facebook, qu’«une loi d’amnistie est une simple Loi ordinaire qui est adopté à la majorité simple, même pas une majorité qualifiée de 3/5ème». Ladite loi est de nature purement législative et non constitutionnelle.



Amadou Bâ souligne, cependant, qu’«Elle est peut-être facilement répudiée par une nouvelle Assemblée nationale qui mettra en place une commission d’enquête indépendante sur les événements amnistiés de 2021 à 2024.»



Il ne s'est pas exprimé sur l'existence d'une telle procédure, ni sur l'avis de son parti sur la question.