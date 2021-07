vendredi 2 juillet 2021 • 455 lectures • 0 commentaires

Actualité 28 mins Taille

iGFM-(Dakar) Le leader du Pastef, Ousmane Sonko a encore fait des révélations explosives sur le projet de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénal votée vendredi dernier, à l’assemble nationale. Il a affirmée en conférence de presse, cette loi qu’il qualifie de dangereuse et liberticide aurait été proposée à Macky Sall par, Tony Blaire, Sarkozy et le «mercenaire», Jean Luc rivière.

"Macky Sall a des amis et des conseillers à qui il obéit au doigt et à l’œil. Dernièrement nous avons remarqué la présence récurrente de Tony Blaire dans notre pays. Tout le monde connait Tonny Blaire qui traine une réputation de manipulateur ethnique, et les dégâts qu’il a causés en Bosnie et son rôle dans l’amplification du conflit en Irak. Il y’a également Nickola Sarkozy qui avait brulé la Libye et orchestré la mort de Khadafi. Et Jean Luc Rivière, l’ancien juge anti-terrorisme et haut représentant de l’Union Européenne auprès des Etats Unis pour la lutte contre le terrorisme devenu un mercenaire pour plusieurs pays africains. C’est ces gens-là qui murmurent à l’oreil de Macky Sall", a accusé Ousmane Sonko.

Il a par ailleurs jugé dangereuse et liberticide la loi sur le terrorisme avant d'estimer que son seul objectif et de museler des adversaires politiques et consolider les interets de Macky Sall et ses complices.

Il en veut pour preuve la prcipation note dans la procdure de confection et de vote la loi. "Il ont évoqué une procédure d'urgence pour faire passer la loi trs rapidement à l'assemblée nationale. Ils veulent maquiller leur forfait avec les conventions internationales signées par le Sénégal. C'est faux. La seule raison qui motivé la création de cette loi, c'est défendre les interets de Macky Sall et ses complices qui sont omnibulés par le troisiéme mandat de Macky Sall, qui à coup sur va assurer leurs interets dans le partage des ressources naturelles du pas", a averti le leader de Pastef.