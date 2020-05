L’OM annonce le départ d’Andoni Zubizarreta

iGFM-(Dakar) L’Olympique de Marseille a vécu une journée de jeudi rocambolesque. Celle-ci avait démarré avec une entrevue au sommet entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. Si rien n’a filtré sur cet entretien, le technicien portugais est reparti précipitamment au Portugal. Quelques heures plus tard, on apprenait que le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta allait quitter l’OM dans les prochaines heures. Le club phocéen n’a pas tardé à officialiser le départ du dirigeant espagnol en publiant un communiqué officiel.

« À la suite d’entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l’Olympique de Marseille annonce le départ, d’un commun accord, d’Andoni Zubizarreta, » précise ainsi un bref communiqué. Arrivé en octobre 2016 à Marseille, Andoni Zubizarreta aura connu deux entraîneurs à l’OM : Rudi Garcia et André Villas-Boas. Ce dernier pourrait lui aussi quitter la Canebière dans les prochains jours…