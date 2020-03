L’OMS annonce le début des essais d’un vaccin contre le Covid-19

iGFM-(Dakar) L’Organisation mondiale de la santé a affirmé que les premiers tests d’un vaccin contre le nouveau coronavirus avaient commencé. Pour l’un des responsables de l’OMS, cette étape est une «réalisation incroyable».

Lors d’une conférence de presse à Genève, le 18 mars, le directeur général de l’OMS a annoncé le début des premiers essais d’un vaccin contre le Covid-19.

Alors que l’OMS a recensé plus de 200 000 cas dans le monde, avec plus de 8 000 personnes ayant perdu la vie, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a de fait affirmé : «Comme vous le savez, le premier essai de vaccin a commencé, 60 jours seulement après que la Chine a partagé la séquence génétique du virus.» Le directeur général de l’OMS a d’ailleurs qualifié cette étape de «réalisation incroyable». Il a également remercié «les chercheurs du monde entier qui se sont réunis pour évaluer systématiquement les thérapies expérimentales». D’après l’ONU, qui a relayé les éléments de cette conférence de presse, le patron de l’OMS a «annoncé la mise en place d’un programme d’échange de données sur différents traitements du Covid-19 à travers le monde» afin d’«identifier les traitements les plus efficaces». Il a ainsi expliqué la démarche de l’étude : «De nombreux petits tests de différentes méthodes peuvent ne pas nous donner de preuves claires et rassurantes des traitements qui aident à sauver des vies. L’OMS et ses partenaires organisent de ce fait dans de nombreux pays une étude dans laquelle certains de ces traitements non testés sont comparés.» L’OMS a en outre conseillé les pays à adopter «des mesures d’éloignement physique comme l’annulation d’événements sportifs, de concerts et autres grands rassemblements», cela pouvant contribuer «à ralentir la transmission du coronavirus». Tedros Adhanom Ghebreyesus a décrit le Covid-19 comme «un ennemi de l’humanité» : «Ce coronavirus présente une menace sans précédent. Mais c’est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l’humanité.»

