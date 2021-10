lundi 11 octobre 2021 • 423 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a fait le point sur le long voyage des Lions de Dakar à Johannesburg, pour le match retour (mardi à 13h GMT) contre la Namibie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal s'est également exprimé sur les tests PCR et la séance de veille de match.

"On a voyagé dans de bonnes conditions. C’était un voyage long parce qu’on a quitté à 16h à Dakar et on est arrivé ici vers 4h du matin (heure locale). On a pu faire les tests PCR ce matin puis on a laissé les joueurs se reposer un peu. On fera une séance légère à 17 heures sur le terrain où on jouera demain. Dans l’ensemble, je peux dire que tout le monde va bien."

A rappeler que les Lions ont battu les Brave Warriors par 4 buts 1 à l'aller. Un succès qui leur a permis d'avoir 9 points et de se rapprocher d'une qualification pour le 3e et dernier tour. S'ils gagnent demain, ils se qualifient.