jeudi 8 octobre 2020 • 432 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal défie le Maroc, en amical, ce vendredi, à Rabat. Aliou Cissé devrait aligner une défense classique dirigée par le capitaine Cheikhou Kouyaté.

Le match amical face au Maroc, vendredi, devrait donner lieu à une large revue d’effectif alors que suivra mardi prochain l'autre rencontre amicale face à la Mauritanie à Thies. Le sélectionneur national n’en alignera pas moins un onze assez proche de l’équipe-type du moment, si ce n’est dans les buts où Edouard Mendy officiera comme titulaire habituel et en charnière centrale où on autre Kouyaté et Salif Sané. Salaby et Racine Coly devraient gérer les couloirs de la défense.

Au milieu de terrain, Gana Gueye devrait être aligné aux côtés de Sidy Sarr et Krépin Diatta comme meneur de jeu.

En attaque, Famara Diédhiou qui devrait jouer en pointe, pourrait être secondé par Ismaïla Sarr et Mame Baba Thiam pour l'animation des couloirs offensifs.

11 probable des Lions

Edouard Mendy-Sabaly, Kouyaté, Sané, Racine Coly- Gana Gueye, Sidy Sarr, Krépin Diatta-Ismaila Sarr Mame Baba Thiam, Famara Diedhiou