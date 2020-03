Louga : 508 sénégalais et belges formés à la citoyenneté en 4 ans ( Initiateur)

iGFM – (Dakar) – Le Projet d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire de Louga (PRECIMOL) a formé et accompagné, en quatre années d’existence, près de 508 Sénégalais et Belges à être des citoyens modèles, responsables et conscients de leurs rôles face aux grands défis du monde, a appris l’APS d’un de ses responsables.

‘’Nous l’avons lancé depuis 2017. Nous en sommes à notre quatrième édition. Et nous avons déjà enrôlé 508 jeunes Sénégalais et Belges dans ce programme. Toute l’année, nous occupons les jeunes avec des formations mensuelles thématiques à Louga et à Bruxelles’’, a expliqué son initiateur, Babacar Sarr.

Il s’exprimait lors du lancement de la 4ème édition du Projet d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire de Louga (PRECIMOL).

Le PRECIMOL est un programme initié par le Festival international de folklore et de percussions de Louga (FESPOP) et l’ONG défi Belgique Afrique.

‘’Il s’agit de sélectionner des jeunes, de les accompagner, les amener à l’éducation à la citoyenneté mondiale solidaire, pour qu’ils prennent leurs responsabilités et soient conscients de ce qu’ils sont’’, a expliqué Babacar Sarr, par ailleurs président du FESPOP.

Il indique que ce projet apprend aux jeunes ‘’ce qu’ils doivent être et par où ils doivent passer pour atteindre ce citoyen conscient et mondialisé tout en portant des valeurs d’éducation, de formation, d’engagement’’.

Pour cette année, 94 Sénégalais répartis en deux groupes et 86 Belges répartis en deux groupes seront sélectionnés pour effectuer, en avril et juillet à Louga, des immersions et mener des travaux d’utilité publique.

‘’A Louga, tous les 22 établissements scolaires de la région font partie du programme. Ce sont les meilleurs élèves du point de vue de leur cursus scolaire et de leur sociabilité qui seront sélectionnés’’, a-t-il précisé.

A terme, selon Babacar Sarr, le projet formera de ‘’grands patriotes et citoyens’’ pour un meilleur devenir du Sénégal.