Louga : le Conseil départemental prépare les lycées et collèges pour la reprise des cours

iGFM – (Dakar) – La reprise des enseignements et apprentissages prévue ce 02 juin 2020 pour les élèves en classe d’examen sera effective dans le département de Louga. Du moins, c’est l’intime conviction du président du Conseil départemental de Louga qui s’attelle à rendre opérationnels ces établissements scolaires qui devront accueillir élèves et personnels enseignants. Amadou Mbery Sylla s’engage à désinfecter tous les lycées et collèges des 17 collectivités du département. Les opérations ont démarré ce mercredi dans les communes de Nguidileu, Ndiéméne et Kelle Gueye. Des masques, des gants, des laves mains et des thermoflash seront mis à la disposition des chefs d’établissements pour une meilleure protection des élèves et enseignants contre le coronavirus.

« Le Conseil départemental s’est engagé à rendre effective la reprise des cours dans tous les lycées et collèges des 17 communes du département de Louga. En collaboration avec le service d’hygiène, des opérations de désinfection sont entrain d’être menées depuis ce mercredi matin des les communes de Nguidikeu, Ndiéméne et Kelle Gueye et vont se poursuivre dans les autres communes pour que la reprise des cours prévue le 02 juin soit effective dans tout le département de Louga », a fait savoir le député Amadou Mberry Sylle qui avait à ses cotés les membres du conseil départemental, les autorités éducatives et administratives.

« Nous allons aussi mettre à la disposition des chefs d’établissements un important lot de matériels de protection composé entre autre de gants, de masques, de produits détergents, des laves mains, des thermoflash pour le respect des gestes barrières. Nous l’avons déjà fait pour les populations. C’est au tour des établissements scolaires d’être servis », a conclu Amadou Mbery Sylla dont le geste est salué à sa juste valeur par les autorités administratives et éducatives du département de Louga.

IGFM