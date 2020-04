Louga-lutte contre le covid-19 à Nguidileu : des conseillers municipaux dénoncent le laxisme du maire face à la pandémie

iGFM – (Dakar) – Pendant que la chaîne de solidarité de déploie à grande échelle en perspective de lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays, » la mairie de la commune rurale de Nguidileu dans le département de Louga s’est confinée dans une inertie et un silence sans précédents. » C’est l’avis du conseiller municipal, membre de l’Apr Djily Lo.

» Comment se fait il qu’au moment où méme le simple citoyen se déméne pour apporter son assistance son appui aux ménages lourdement touchés par la crise sanitaire qui sévit dans le pays et partout dans le monde, notre maire se confine plutot dans un silence condamnable. Méme pas le moindre virement decrédit pour venir en aide à ses mandants. On ne peut plus taire cela. Ou alors qu’on nous dise quel est le probléme. Nous sommes redevable à nos mandants surtout en cette période où ils ont besoin de se sentir la présence de la mairie à son chevet », fulmine Djily Lo responsable Apr à Keur Mbarick.

Au sujet de la disponibilité des ressources publiques, le conseiller municipal d’avancer: « Au regard de toutes nos planificationsq, nous espérons bien que ces ressources sont là. Une simple procédure administrative suffit pour en dégager et faire comme nos collégues des autres collectivités locales. »

Comme pour joindre l’acte à la parole, Djily Lo a distribué un lot constitué de produits antiseptiques et pharmaceutiques dans les différents postes de santé de la commune. Aux populations nécessiteuses, le conseiller municipal a mis à leur disposition une importante quantité de vivres et de produits de consommation pour les aider à faire face à la résilience.

« Les besoins des populations ne peuvent pas attendre les appuis des bonnes volontés et de l’Etat qui parfois tarde à être disponibles. Donc, il parer au plus pressé en mettant à la disposition de nos concitoyens un appui considérable en vivre et produits de protection contre le coronavirus », a fait savoir Djily Lo, responsable Apr à Keur Mbarick dans la commune de Nguidileu (département de Louga).

IGFM avec LougawebMedias