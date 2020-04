Louga/Lutte contre le COVID-19 : le Conseiller Départemental Djily LÔ participe à l’effort de guerre

L’originaire du village de Keur Mbarrick LÔ a ainsi appuyé les trois (3) postes de santé de la Commune de Nguidilé que sont Djelerlou SYLL, Keur Modou Khary MBOUP et Nguidilé-village. Une importante quantité d’eau de javel, de masques, de détergents et de gants est allouée auxdites structures de santé.

Mais ses cibles ne sont pas seulement les professionnels de la santé. D’importantes quantités de vivres sont distribuées aux couches défavorisées de la population pour venir à bout de la virulence du COVID 19. 23 écoles coraniques seront visitées et chacune d’elles va recevoir sa part de la donation. « Les besoins des populations en nourritures ne peuvent attendre les appuis de l’Etat et des bonnes volontés qui tardent souvent à venir. Donc il faut parer au plus pressé en faisant un geste pareil », avance le généreux donateur Djily LÔ.

Réagissant par moments au geste de l’élu au Conseil Départemental aux localités visitées, les agents de santé ont magnifié de la même manière la constante générosité, le geste en soutenant que ce n’est pas pour la première fois que Monsieur Djily LÔ répond aux besoins du secteur.

L’occasion a été saisie par les responsables sanitaires pour soulever les problèmes persistants au niveau de certaines structures de santé et relevant de divers ordres. Ces problèmes ont pour noms des factures d’électricité impayées, des problèmes de personnel et d’infrastructures sanitaires longtemps édifiées dans le cadre de partenariats multilatéraux et non encore fonctionnelles.