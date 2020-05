LOUGA – MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI, TRANSPORT IRREGULIER : Guéri du Covid-19, le patient arrêté par la police

IGFM – Atteint du coronavirus, le commerçant, F. D. sous observation au centre de traitement du Covid-19 à l’hôpital de Louga, est déclaré guéri hier jeudi. Dès son «élargissement», il a été cueilli et déféré devant le Procureur par la police pour avoir clandestinement rallié Louga, à bord d’un camion frigorifique.

Commerçant de son état, le nommé F. D. est certainement en train de traverser la période la plus sombre de son existence. Et pour cause : en l’espace de deux semaines, le destin s’est cruellement acharné sur lui et à deux reprises. Sa vie a commencé à basculer au soir du 29 avril dernier. Cet après-midi-là, il avait réussi à effectuer clandestinement un voyage sur Dakar à bord d’un camion frigorifique, avant de prendre le chemin du retour après la fin de son séjour de quelques jours dans la capitale sénégalaise. Prenant toujours ce même moyen de transport, le commerçant, qui se faisait passer pour un apprenti chauffeur, a réussi à passer les nombreux check-point installés un peu partout sur la Route nationale 2. Malheureusement pour lui, en cours de route, il a commencé à sentir les premiers signes de la maladie à Coronavirus. Il s’en ouvre à sa femme, laquelle lui a conseillé de s’auto-confiner une fois chez lui à Louga. Des prélèvements ont été finalement effectués sur lui et les résultats revenus positifs attestent que le patient est atteint de Covid-19. C’est ainsi qu’il a été interné le 30 avril dernier au Centre de traitement de la maladie à Coronavirus de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye.

Après des jours de traitement, les derniers tests de contrôle effectués sur lui sont revenus négatifs. F.D. qui se porte désormais comme un charme, a les coudées franches pour rentrer au bercail. Très heureux d’avoir vaincu cette maladie, il a été libéré le mardi. Le même jour, il est rentré chez lui. Seulement, au moment où il s’y attendait le moins, il a reçu une convocation de la police de Louga. Les hommes du commissaire Lamarana Diallo, informés que le mis en cause avait violé les mesures liées à l’état d’urgence pour se rendre à Dakar, ont procédé à son arrestation. Les délits de complicité de transport irrégulier et de mise en danger de la vie d’autrui sont retenus contre lui.

Un retraité arrêté après sa période d’incubation

Les limiers de Louga, très décidés à mettre un terme à de telles pratiques, ont également mis la main sur M.N, un vieux retraité, revenu lui aussi de Dakar, le plus grand foyer épidémiologique du pays. Ce dernier, bloqué dans la capitale sénégalaise par la maladie durant deux mois, est retourné à Louga à bord d’un camion-citerne. Dénoncé, il a été placé en quarantaine durant 14 jours. Testé négatif, il a été libéré par les autorités sanitaires. Convoqué par la police, le vieux retraité, qui a aussi violé les mesures liées à l’état d’urgence, a été arrêté.

Un troisième voyageur «clandestin» répondant au nom de Kh. N., revenu de Touba le 12 mai à bord d’un véhicule de marchandises, fait aussi partie de la liste des personnes arrêtées par la police pour le délit de violation des mesures liées à l’état d’urgence, mise en danger de la vie d’autrui et complicité de transport irrégulier. Tous les trois mis en cause ont été déférés hier devant le parquet du Procureur de Louga.

ABDOU MBODJ