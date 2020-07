Louga : Moustapha Diop offre des moutons aux Imams et aux familles religieuses

iGFM – (Dakar) – Le geste est perpétué par le ministre maire de Louga Moustapha Diop depuis 2014 dans la capitale du Ndiambour. A l’occasion de l’édition 2020 de la tabaski, des dizaines de moutons sont distribués aux Imams et aux familles religieuses de Louga. Covid-19 oblige, l’édile de de Louga a sollicité auprès des hommes de Dieu qui auront à diriger la prière de l’Aid de mettre l’accent dans leur serment sur le respect des gestes barrières afin que les déplacements liés à la tabaski ne soient pas source de propagation du coronavirus plus particulièrement à Louga où des cas déclarés ont été pris en charge par le personnel soignant et guéris.

Au nom du ministre maire, l’adjoint au maire Mor Syll qui a supervisé l’opération auprès des heureux bénéficiaires a aussi sollicité des prières pour un hivernage pluvieux et fructueux en dehors de toute calamité. « Le ministre maire a estimé qu’en mettant ces dons entre les mains des imams et des familles religieuses, c’est toute la population de Louga qui est honorée car comptable de cette action sociale. Moustapha Diop partout où il se trouve, oeuvre pour le développement socio économique de Louga et le bien-être de sa population. Soucieux de la santé de ses administrés, le ministre maire Moustapha Diop a demandé aux Imams de mettre l’accent lors de leur serment de la Tabaski sur le respect des gestes barrières contre la propagation du coronavirus. Il ne voudrait que la région, épargnée jusque là par le virus, ces moments de grandes retrouvailles ne soient pas une source de propagation de la covid-19 dans la localité », a fait savoir l’adjoint au maire Mor Syll Arqué qui avait à ses cotés le conseiller du maire aux affaires relieuses Khadim Gueye, le trésorier du parti Gueye Modo, Abdou Mbaye Sellal et des conseillers municipaux.

Les Imams et les dignitaires religieux qui ont reçu ces dons du ministre maire Moustapha Diop ont salué cet acte à sa juste valeur et promettent de mettre à profit la tabaski pour sensibiliser d’avantages les fidèles sur le respect des gestes barrières pour gagner la lute contre le coronavirus dans le Ndiambour.

IGFM