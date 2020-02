Louga – Nécrologie : décès du célèbre Mor Talla Diop à l’âge de 76 ans

iGFM – (Dakar) – Mor Talla DIOP alias ‘’Diatal’’, homme de culture et d’influence n’est plus. Il s’est éteint ce mercredi 12 février 2020 à l’âge de 76 ans à son domicile à Ndiagne (département de Louga Arrondissement de Koki). Difficile de résumer le parcours de cet homme aux mille et une vie. Ancien de la Senelec, Vieux Mor Talla DIOP était un touche-à-tout, du cercle de la jeunesse au Ngalam, il était un ami et super Fan de Youssou Ndour et du super étoile de Dakar des années 1970.