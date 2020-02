Louga : une quinzaine d’interpellations à l’issue d’une opération combinée police-gendarmerie

iGFM-(Dakar) Une quinzaine de personnes ont été interpellées pour divers délits à l’issue d’une opération de sécurisation menée conjointement par la police et la gendarmerie, vendredi soir, à Louga, selon l’APS.

Et l’Agence de Presse Sénégalaise de préciser que l’opération combinée de la police et de la gendarmerie a démarré aux alentours de 22 heures et a mobilisé 63 forces de l’ordre, 39 policiers et 24 gendarmes.

Les forces opérationnelles engagées dans cette action ont été appuyées par six moyens roulants de la police et de la gendarmerie dans six localités de la région de Louga, dont Niomré, située à 15 Km de la commune de Louga.

L’opération a été également déroulée à Rita Diaw, Djélerlou, Louga nord-est, Louga ouest-sud et Louga-centre, selon la même source.

Des check-points ont été installés aux sorties de Dahra (86 Km de Louga), Keur Momar Sarr (51 Km de Louga), Nguidila, Kébé Ndeute, mais aussi à l’intérieur de la commune de Louga, à hauteur de la Société de produits industriels et agricoles (SPIA) et de la station-service Oil Lybia, a-t-on fait indiqué de même source.

Au terme de cette opération combinée, 15 personnes ont été interpellées et une vingtaine de véhicules mises en fourrière, de même que sept motos et une vingtaine de pièces saisies.

Dans le lot des personnes interpellées, figure un conducteur pour défaut de pièce. Une personne a été arrêtée pour détention et usage de chanvre indien et un autre individu pris en état d’ivresse publique manifeste.

Une des personnes arrêtées a été interpellée pour refus d’obtempérer.