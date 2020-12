lundi 21 décembre 2020 • 289 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Coupable d'un crachat sur un joueur de Hoffenheim ce week-end, Marcus Thuram a été suspendu pour 5 matches (avec un match supplémentaire en sursis) par la Fédération Allemande de Football. L'attaquant international français du Borussia Mönchengladbach écope en outre d'une amende de 40 000€.

La sentence est tombée. Expulsé ce week-end contre Hoffenheim (1-2, 13e journée de Bundesliga), après avoir craché sur son adversaire Stefan Posch, Marcus Thuram (23 ans) a été sanctionné par la Fédération Allemande de Football (DFB). Et le verdict est, comme souvent dans ces affaires-là, lourd. L'attaquant, qui s'est rapidement excusé après ce mauvais geste, écope de 5 matches de suspension (avec une rencontre supplémentaire en sursis en cas de récidive d'ici le décembre 2021).

Son année 2020 est d'ores et déjà terminée, puisqu'il ratera le match de Coupe de ce mardi contre Elversberg. Il ne sera pas non plus disponible pour le choc contre le Bayern Munich (15e journée de Bundesliga, 8 janvier) et le déplacement à Stuttgart (16e journée de Bundesliga, 16 janvier). Il pourrait, si son staff et sa direction l'acceptent, effectuer son retour pour la réception du Borussia Dortmund (18e journée de Bundesliga, 23 janvier).

Mais ce n'est pas tout. L'international tricolore (3 capes), formé à Sochaux et révélé à l'En Avant Guingamp, s'est également vu infliger une amende financière et devra régler 40 000€. Une somme qui vient s'ajouter au mois de salaire dont le privera son employeur comme annoncé dès ce dimanche par sa direction. Une sortie de route qui coûte cher...

Le communiqué de la Fédération Allemande de Football :

«Le tribunal de sport de la Fédération allemande de football (DFB) a jugé Marcus Thuram, du club de Bundesliga Borussia Mönchengladbach, dans une procédure de jugement unique après que la commission de contrôle de la DFB a porté des accusations contre l'adversaire après une précédente infraction contre lui avec une interdiction de six matches de compétition par l'équipe licenciée et 40 000 euros d'amende. (...) Le sixième match sera en sursis jusqu'au 21 décembre 2021.

Thuram a été expulsé du terrain par l'arbitre Frank Willenborg (Osnabrück) à la 78e minute du match de Bundesliga contre TSG Hoffenheim le 19 décembre 2020 après avoir craché au visage de son adversaire Stefan Posch à courte distance.»

Avec Footmercato