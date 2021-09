mercredi 8 septembre 2021 • 387 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En conseil des ministres, le président Macky Sall s’est exprimé sur la hausse des prix des denrées qui asphyxie actuellement les populations. La question du loyer aussi a été évoquée.

Durant la rencontre hebdomadaire, le chef de l'Etat a, informe le communiqué du conseil des ministres, souligné la nécessaire vulgarisation et l’application intégrale des mesures gouvernementales de stabilisation durable des prix.



«Il est ainsi demandé au Ministre du Commerce et au Ministre des Finances et du Budget, de veiller à l’application stricte des mesures prises par le Gouvernement, pour assurer la stabilité des prix des produits de consommation courante, sur l’ensemble du territoire national», informe le texte.



Le Président a aussi engagé son Gouvernement à lutter «contre toute spéculation, rétention de stock ou augmentation indue des prix des produits et services essentiels, notamment le loyer, dont le système de régulation doit être évalué et amélioré de façon concertée.»