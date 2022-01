jeudi 6 janvier 2022 • 1469 lectures • 3 commentaires

Vidéo 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) Luc Nicolaï, le promoteur de lutte, n’y va pas par quatre chemins. Pour lui, le «Pay-per-view» est en train de tuer la lutte. Il l'a dit durant sa conférence de presse dont vous pouvez suivre ici la vidéo.

"Je ne dis pas que Pay-per-view est mauvais. Mais j’ai des regrets par rapport au Pay-per-view. Parce qu’il fait partie de ce qui a tué la lutte sénégalaise. Il peut rapporter de l’argent au promoteur mais le problème c’est qu’il diminue l’engouement que suscitait la lutte (…) Je ne suis pas contre le Pey per view. Certains évènements de moindre envergure peuvent être diffusés par Pay-per-view. Mais pour moi, il fait partie de ce qui tue la lutte (…)"



Des concitoyens exclus d'office



"Beaucoup de nos populations ne peuvent pas accéder à internet du fait de leur localisation. On doit penser à eux. Moi j'aurais aimé que toutes les télés retransmettent le combat (Modou Lô vs Ama Baldé) que chacun fasse son propre direct. Qu’il y ait un grand engouement comme auparavant. De plus, beaucoup de sénégalais n’ont pas de Smart Tv. Ils regardent le combat sur leur téléphone. Et vous savez qu’il n’est pas facile de tenir un petit écran durant quatre heures pour suivre un combat. Et combien de personnes peuvent suivre ce petit écran."



Boubacar Penda YERI