Luc Nicolaï : L’administration pénitentiaire monte au créneau  

iGFM – (Dakar) Ces derniers jours, il a été annoncé que Luc Nicolaï a entamé une grève de la faim. Mais, Yankhoba Dembelé, inspecteur régional de l’administration pénitentiaire, soutient le contraire.

«Luc Nicolaï a été transféré à la maison d’arrêt et de correction de Thiès lundi passé. On l’a accueilli aux environs de 2 heures. Dans le cadre des formalités administratives, il a dit qu’il est claustrophobe. C’est-à-dire qu’il a la phobie de l’enfermement. Et également il souhaiterait recevoir des visiteurs et ses plats extérieurs.

Malheureusement compte tenu du confinement c’est impossible. En tout cas pour le moment. On l’a orienté dans une très bonne chance. Vraiment pour qui connait la Mac de Thiès, c’est l’une des meilleures chambres. Il vit sa détention de manière sereine.

En tout cas, pour le moment, il est dans la chambre 1 et vraiment on lui amène ses plats et tout ce qu’il souhaite. Et s’il refuse on porte la mention.

En tout cas, d’après les informations que j’ai reçues, il n’y a pas de grève de la faim. Au Niveau de la Mac de Thiès il n’y a pas de difficultés, en tout cas pour le moment.»