L’UEFA dévoile le calendrier final de la Ligue des Champions

iGFM-(Dakar) Le comité exécutif de l’instance a enfin officialisé les dates de reprise des Coupes européennes ce mercredi. Comme attendu, la Ligue des Champions aura droit à son Final 8.

Alors que les championnats européens ont en partie repris – la Premier League et la Serie A vont le faire dans les prochaines heures – on attendait désormais de savoir quand allaient se disputer les compétitions européennes. Pour l’instant, on savait déjà que la fin de la Ligue des Champions et de l’Europa League allaient se disputer en août, mais l’UEFA n’avait pas encore dévoilé le calendrier exact des compétitions, ni même le lieu où se disputeront les rencontres.

C’est désormais chose faite. Après multiples revirements de situations et tractations, le patron Aleksander Ceferin a communiqué les modalités du Final 8 organisé pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue des champions féminine. Le comité exécutif a validé ce mercredi cette modification du format des trois compétitions. L’institution qui régit le football européen vient ainsi d’annoncer que les quarts de finale de la Ligue des Champions, les demi-finales et la finale se disputeront entre le 12 et le 23 août prochain. Les quarts auront lieu du 12 au 15 du huitième mois de l’année, les demies du 18 au 19 et la finale sera donc jouée le 23.

Deux stades ont été choisis

L’intégralité de cette fin de compétition se jouera à Lisbonne. Les quarts et les demi-finales se disputeront sur une seule rencontre, et non sous le traditionnel format aller-retour. Deux stades ont été retenus pour accueillir ces rencontres : celui de Benfica (l’Estadio da Luz qui recevra la finale également) et celui du Sporting (José Alvalade). Initialement désignée pour recevoir la finale cette saison, Istanbul accueillerait la finale 2021.

Quant aux rencontres de huitièmes de finale restantes, à l’image du Juventus-OL, une décision sera prise. Elles se joueront le 7 et le 8 août, mais l’UEFA doit encore trancher sur le lieu, puisqu’elles pourraient se jouer dans les stades prévus (à Turin en l’occurrence), comme au Portugal. Une décision sera donc bientôt prise. Pour rappel, le tirage au sort de cette fin de compétition se fera le 10 juillet. Autant dire que le mois d’août va être bouillant !

Le calendrier final de la Ligue Europa dévoilé

Ce mercredi, le Comité exécutif de l’UEFA se réunissait pour dévoiler les calendriers de reprise des Coupes européennes. Après avoir officialisé l’organisation du Final 8 de la Ligue des champions, l’instance européenne a communiqué sur le déroulement du Final 8 de la Ligue Europa. Comme attendu, les quarts de finale, demi-finales et finale se dérouleront en Allemagne.

Quatre villes ont été sélectionnées : Cologne, Duisburg, Düsseldorf et Gelsenkirchen. Ces matchs se disputeront du 10 au 21 août. En revanche, aucune décision n’a encore été prise pour les huitièmes de finale de la compétition. La possibilité que les matchs soient organisés en Allemagne n’est pas écartée par l’UEFA. Cologne accueillera la finale de l’épreuve le 21 août.