L’UEFA reporte tous les matches de C1 et C3 programmés la semaine prochaine

Ce vendredi matin, l’UEFA a annoncé le report de tous les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa prévus la semaine prochaine, en raison de l’épidémie de coronavirus. Jeudi soir, l’instance avait déjà révélé que deux matches de C1 prévus mardi prochain étaient reportés : Juventus – OL et Manchester City – Real Madrid. Mais désormais ce sont donc tous les huitièmes de finale retour de Ligue des champions (qui étaient programmés les 17 et 18 mars) et de Ligue Europa (qui étaient programmés le 19 mars) qui sont repoussés.