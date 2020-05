L’UNESCO célèbre en musique la Journée de l’Afrique et mobilise contre le COVID-19

IGFM – La Journée de l’Afrique se fêtera en musique le 25 mai en mettant l’accent sur la lutte contre le COVID-19. L’UNESCO s’associe avec l’Union africaine de radiodiffusion et l’organisation Most Beautiful African Dream Academy for Youth (MOBADAY) pour mettre en scène le WAN Show à l’occasion de cette Journée placée cette année sous le slogan « Ensemble unis, ensemble nous sommes WAN ».

WAN, acronyme de Worldwide Afro Network (réseau afro mondial) est une initiative visant à mobiliser la société civile africaine et sa diaspora pour lutter contre les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie de coronavirus. Cette journée s’articulera autour de plusieurs débats sur des thèmes tels que l’inclusion financière en période de ralentissement économique ou l’accélération de la transformation numérique de l’Afrique.

« La culture est essentielle au futur de l’Afrique. Les artistes, les créateurs sont porteurs d’une vision d’avenir sur ce jeune continent ; ils jouent un rôle central pour la reprise de l’économie informelle et la résilience des communautés. L’UNESCO se mobilise à leurs côtés durant la pandémie et au-delà », a déclaré sa Directrice générale, Audrey Azoulay, à l’occasion de cette Journée.

Dans ce cadre, l’UNESCO en partenariat avec France 24, organise une édition spéciale du débat ResiliArt, consacré à la campagne #DontGoViral, lancée avec l’Innovation for Policy Foundation (i4Policy), et qui rassemblera des acteurs culturels de haut niveau. Il soulignera l’importance des artistes pour combattre « l’infodémie » de fausses nouvelles, ainsi que l’impact de la pandémie sur le secteur culturel et les grands enjeux du secteur face à la mutation numérique actuelle. Le débat, animé par la journaliste de France 24 Valériane Gauthier, sera retransmis en direct à 15h, heure française (13h temps universel), sur les sites de l’UNESCO, du WAN et de France 24.

L’échange sera suivi par un mini-concert confiné de 45 minutes (de 15h45 à 16h30, heure de Paris, 13h45-14h30 TU), diffusé sur les mêmes réseaux (UNESCO, WAN et France 24), avec des artistes de haut niveau de tout le continent. A cette occasion, sera lancée la chanson de la campagne #DontGoViral de l’UNESCO interprétée par une vingtaine d’artistes africains sur le thème du COVID-19, ainsi qu’un remix du choix musical de l’UNESCO #DontGoViral par le disc-jockey afro-américain DJ Flex.

Cette journée se terminera par un « concert 2.0 » (de 21h à 23h, h.f. – 19h-21h TU) avec, notamment, la participation de Jimmy Cliff, Oumou Sangaré, Youssou N’dour, Angélique Kidjo, Chris Martin Coldplay, Femi Kuti, Djimon Hounsou, Baaba Maal, Tiken Jah Fakoly, Khadja Nin, Lénine, Calypso Rose, Aït Menguelet, Hiro, Kassav, Salif Keita, Aston Barret Wailers, Cheick Tidiane Seck.

Le concert sera diffusé gratuitement à une heure de grande écoute sur les chaînes nationales africaines et certaines chaînes privées, avec le soutien technique de l’Union Africaine de radiodiffusion. Le contenu de la campagne #DontGoViral de l’UNESCO sera également diffusé pendant la Journée et le concert. Les unions de radiodiffusion de l’Asie-Pacifique et de l’Europe, qui ont également été associées, faciliteront la retransmission du spectacle sur les réseaux de leurs partenaires.