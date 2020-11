samedi 7 novembre 2020 • 119 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre du Commerce et des PME a lancé hier vendredi 6 novembre 2020, à Bignona, le «Programme 500 emplois». Un programme qui entre dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et qui vise aussi à fixer les jeunes éprouvés par un conflit trentenaire dans leurs terroirs et à les accompagner dans le développement de leur esprit entreprenariat.

Le «programme 500 emplois» lancé depuis hier au grand bonheur des populations et plus particulièrement des jeunes. «Je demande aux jeunes de la région de ne pas prendre la mer pour les côtes Espagnoles. Je vous invite à croire à ce programme parce que l'immigration clandestine n'est pas la solution», a laissé entendre le ministre Aminata Assome Diatta. «Le projet cinq cent emplois(500), aidera au développement du secteur agricole dans cette zone riche de la Casamance. Il contribuera ainsi à l'inclusion économique et sociale. C'est un projet très important qui va valoriser les potentialités agricoles de la zone ciblée. Il va également augmenter le taux de transformation industrielle des produits agricoles et améliorer la qualité de vie des populations de la Casamance», a fait savoir le ministre du Commerce et des PME aux jeunes du département de Bignona.

Selon elle, «L'objectif de ces cinq cents (500) emplois vise aussi à accompagner les jeunes dans le développement de leur esprit entrepreneurial », a conclu Aminata Assome Diatta.

Le ministre du Commerce et des PME était hier, à la tête d’une forte délégation, à Bignona pour accompagner les jeunes et les femmes afin qu’ils puissent jouer leurs rôles dans le cadre de la reconstruction économique et sociale de leur région et le développement de leur pays d’une manière générale.

IGFM