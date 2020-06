« lutte contre la Covid-19: certains opposants ont manqué de patriotisme » (Par Kane Mbaye)

Contribution – L’attitude de certains opposants aux régimes du président Macky Sall dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans le pays n’est pas du gout du conseiller à la présidence, patron de la Convergence des cadres républicains de Louga. Selon MKane Mbaye, « Dès l’apparition du premier cas de COVID 19 au Sénégal , le président de la république son excellence M Macky Sall, prenant la mesure de l’enjeu du moment, a tendu la main à toutes les forces vives de la nation dans un sursaut patriotique, afin de juguler la pandémie.

Depuis lors , des mesures hardies, ont été prises de manière graduelle, point besoin de les rappeler outre mesure, car les sénégalais les ont vécu individuellement et collectivement. Mais je peux affirmer sans risque d’être démenti que ces mesures ont permis aujourd’hui de ralentir la progression exponentielle tant redoutée de la maladie.

Malgré la présence de la maladie, nous avons un taux de guérison au dessus de la moyenne africaine et mondiale, c’est l’occasion de rendre hommage à la fois aux autorités sanitaires , au premier rang desquelles le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et à tout le personnel soignant pour leur abnégation et leur patriotisme.

Cependant, disons le honnêtement pour le regretter, certains opposants sénégalais pour ne pas dire tous ne jouent pas franc jeu. En effet, au lieu d’adopter une posture républicaine, patriotique, et constructive dans un contexte de guerre face à un ennemi dangereux , pernicieux, jusqu’ici invaincu, ils sont malheureusement dans une imaginaire prolongation de la présidentielle de février 2019, oubliant certainement que les sénégalais souverainement ont accordé leur confiance au président Macky Sall. Cette attitude en temps de guerre n’est pas tolérable, car l’heure est grave et rappelle à chacun d’entre nous que nous avons un seul et unique ennemi en face qui est la COVID 19. Maintenant, s’ ils veulent alterner le régime du président Macky Sall, qu’ils attendent la fin de la guerre pour s’ y atteler, en attendant nous les invitons à faire bloc derrière le général en Chef afin de mettre l’ennemi hors d’état de nuire.

Je ne saurai terminer, sans rappeler à nos concitoyens,l’urgence et la nécessité de respecter scrupuleusement les gestes barrières, comme le port obligatoire de masque, le lavage des mains avec du savon, le respect de la distanciation physique. »

IGFM