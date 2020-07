Lutte contre la COVID-19 : le gouvernement des États-Unis octroie au Sénégal des ressources supplémentaires par le biais de l’USAID

iGFM – (Dakar) Le gouvernement américain, par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), reste engagé dans son action de soutien aux enfants vulnérables de Dakar durant la pandémie de COVID-19. Ainsi, l’USAID met à la disposition d’enfants hébergés dans des daaras et centres d’accueil parrainés par le gouvernement du Sénégal, des denrées alimentaires, des équipements sanitaires et des produits d’hygiène indispensables, contribuant ainsi à la réunification de jeunes enfants, âgés de 4 à 16 ans, avec leurs familles. Cette assistance s’inscrit dans le cadre du plan d’action du Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance visant à atténuer les risques auxquels sont exposés les enfants non accompagnés dans la capitale.

Hier 21 juillet 2020, l’USAID et son partenaire, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), ont livré au Ministère, à titre supplémentaire, 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, de l’huile de cuisine, du lait en poudre et 1 000 barres de savon. Un stock similaire a été remis en avril au Ministère pour être distribué aux daaras et centres d’accueil parrainés par le gouvernement.

La protection des enfants vulnérables entre dans le cadre d’un programme plus étendu d’assistance du gouvernement américain contre la propagation de la COVID-19 au Sénégal. Par ailleurs, l’USAID débloquera une enveloppe supplémentaire de 3,9 millions de dollars (2,4 milliards de francs CFA) à titre de nouveau financement et réaffectera plus de 2 millions de dollars (1,2 milliards de francs CFA) prévus pour des activités de développement et de santé en cours, pour répondre à l’épidémie.

Ces 3,9 millions de dollars, consentis à titre de nouveau financement, contribueront à poursuivre l’accompagnement du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale dans ses efforts de lutte contre la COVID-19, notamment en renforçant la communication sur la pandémie et ses risques, la prévention des maladies, les mesures de contrôle des infections, la protection des groupes vulnérables, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, ainsi que les capacités du Ministère et des laboratoires nationaux.

Depuis des décennies, les États-Unis figurent au premier rang des pays contribuant aux efforts de renforcement de la sécurité sanitaire et de l’aide humanitaire à l’échelle mondiale, permettant ainsi à des pays comme le Sénégal de mieux répondre à la pandémie de COVID-19. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi, rien qu’au Sénégal, plus de 2,8 milliards de dollars, dont près de 880 millions dans le secteur de la santé.