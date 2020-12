Dans la Casamance naturelle (Sédhiou, Ziguinchor et Kolda), ils entendent s’investir auprès des couches démunies pout réduire l’inégalité sociale, la pauvreté mais aussi et surtout pour stopper la mendicité qui gagne de plus en plus ces couches vulnérables. S’investissant dans le milieu des écoles coraniques, «depuis plus de quatre ans, nous nous sommes investis, un peu partout dans le monde, dans le social, notamment au Sénégal. Celle-ci m'est venue en tête quand j'ai rencontré des familles pauvres, des enfants talibés qui mendient dans les artères des villes la quête de leur pitance. Leur situation m'a beaucoup touchée. C’est la raison pour laquelle quand je suis rentrée dans mon pays natal, le Canada, j'ai appel à des partenaires, un peu partout dans le monde, auprès de bonnes volontés. Il s’en suivra des échos favorables et à chaque que je reçois des aides, je les oriente vers des cibles vulnérables», Mme Vanessa Wilson coordonnatrice de «1 for one». «En Casamance, je suis venue avec une importante quantité de matériels composés essentiellement des jeunes talibés à qui je vais offrir tous les jours des repas. Pendant les fêtes religieuses, j'essaie d'accompagner quelques familles de marabouts et les enfants talibés. Nos moyens étant limités, nous avons l’ambition de construire des écoles avec l'accompagnement de nos partenaires et des autorités étatique du Sénégal, afin de pouvoir retirer le maximum d’enfants talibés des rues et les faire apprendre correctement le Coran au grand bonheur de leurs parents. Ils devront également dans ces écoles, apprendre des métiers», a conclu Mme Vanessa Wilson

IGFM