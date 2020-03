Lutte contre le Coronavirus : Héléne Tine note les incohérences du gouvernement

iGFM-(Dakar) l’ancienne Député, Héléne Tine dit avoir constaté des incohérences dans la lutte contre le coronavirus. Elle en veut pour preuve, la tenue du Salon International de l’Artisanat de Dakar au moment où, on interdit toute sorte de rassemblement.

« C’est une grande incohérence. Il y’a beaucoup d’étrangers qui viennent dans ce salon et beaucoup de salon qui vont également le visité. Il n’ya aucune disposition pour permettre aux exposants et aux visiteurs de se prémunir face au coronavirus. le fait d’ouvrir ce salon, et que le président de la République aille l’ouvrir alors qu’il a déjà suspendu tout l’agenda officiel. C’est une grande incohérence », a déclaré Héléne Tine dans l’émission grand Jury de la RFM.

L’initiatrice du mouvement pour un Sénégal d’éthique et de travail (M7) a jouté que, « parmi les ministres qui ont plus ou moins été mis en quarantaine lors du dernier conseil des ministres, certains d’entre eux ont fait des CRD à Thiés juste après son retour d’un salon à l’extérieur ».

Elle invite le Gouvernement à être plus vigilent par rapport à la prise en charge de cette maladie.