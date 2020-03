Lutte contre le coronavirus: « Y’en a marre » rencontre le ministre de la Santé

iGFM (Dakar) – Les membres du mouvement « Y’en a marre » se joignent au combat contre le coronavirus. Ce mardi, Fadel Barro, Aliou Sané et Cie ont rencontré le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, pour apporter leur soutien.

Plus tôt le matin, le collectif «Noo Lank», auquel il appartient, aussi, s’est engagé à contribuer à la sensibilisation et la mobilisation des patriotes pour vaincre la pandémie du coronavirus. Il a salué le discours responsable et d’unité marquée par la convergence des forces vives de tous bords.

Le collectif demande à l’Etat de faire preuve d’anticipation pour prévenir la dégradation de la situation, de traiter le coronavirus comme une arme de guerre capable de détruire les Etats africains et de tuer ses populations par millions et de subventionner les unités nationales de production des sanitaires nécessaires pour un accès plus facile à toutes les familles.