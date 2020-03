Lutte contre le COVID 19 : La mairie lance une campagne de pulvérisation à Ziguinchor

iGFM-(Dakar) La mairie de Ziguinchor a, depuis ce vendredi 21 mars 20, dans la soirée procédé à une opération de pulvérisation de la ville. Des actions de désinfection qui vont durer trois jours et qui, à en croire le premier magistrat de la ville Abdoulaye Baldé, «concerne les services municipaux, port de Ziguinchor, les six églises de la commune, les radios privées de la place, la RTS 4, les services administratifs, les églises évangéliques et les 62 mosquées de la ville.» Poursuivant toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, «des produits désinfectants seront distribués dans des maisons et dans certains lieux publics. Je dois vous avouer par ailleurs qu’une salle de confinement et d’isolement sera mis en place pour d’éventuels cas suspectés contre le coronavirus. Une salle qui va non seulement mettre en quarantaine les malades mais, elle va aussi nous permettre d’éviter le confinement des suspects chez eux. Je me suis ouvert au gouverneur de la région afin que nous puissions trouver un lieu adéquat. Si la situation n’évolue dans les prochains jours, nous allons fermer des marchés pour une meilleure protection de nos populations », a ajouté le premier magistrat de Ziguinchor. Pour rappel, la commune de Ziguinchor a enregistré ce vendredi son premier cas suspect dans la lutte contre le COVID-19. Un suspect qui est émigré sénégalais vivant en France. Confiné à l’hôpital «Silence » de Ziguinchor, ses prélèvements ont été envoyés à l’Institut Pasteur à Dakar. Les résultats sont attendus ce samedi 21 mars 2020, avant la fin de la soirée.

IGFM