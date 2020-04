Covid-19: Le secrétaire d’Etat  Mamadou Saliou Sow dit ses vérités aux entreprises minières de Kédougou

iGFM – (Dakar) Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Justice, en charge des Droits de l’homme et de la Bonne gouvernance, a lancé un message clair aux entreprises minières officiant dans le périmètre de Kédougou. En cette période de lutte acharnée contre le coronavirus, c’est une contribution substantielle qui est attendue d’elles, a-t-il martelé.

«Je lance un appel solennel aux sociétés minières pour qu’elles fassent davantage pour Kédougou. Parce que c’est aujourd’hui qu’on a besoin de ces sociétés. On ne peut pas comprendre, aujourd’hui, que ces société fassent des milliards de profit et qu’il y ait des contributions de l’ordre de 20 millions. C’est vrai que si c’était une personne, le Directeur par exemple ou quelqu’un d’autre, qui avait donné 20 millions, on pouvait comprendre. Mais pour une société, elle doit faire beaucoup plus», a-t-il indiqué.

Mamadou Saliou Sow estime qu’aujourd’hui, les société minières implantées dans sa région natale, pouvaient entièrement prendre en charge la lutte dans la région sans l’apport de l’Etat. «C’est ce que je voulais dire. Ce n’est pas pour faire du syndicalisme, mais c’est pour leur demander de faire des efforts car je pense qu’ils peuvent mieux faire et donc ils n’ont qu’à le faire», a-t-il martelé.

Le secrétaire d’Etat procédait au don d’un lot de masques et des cartons de gel hydro alcoolique : «Certes il y a la prévention, mais il faut aussi voir l’impact négatif de cette pandémie sur la société. C’est pourquoi j’ai décidé d’amener des produits alimentaires notamment 7 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre et 30 bidons de 20 litres pour un total de 20 millions de francs Cfa», dit-il.