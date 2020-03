Lutte contre le covid19-Louga : Le Maire de Ndiagne s’engage contre la propagation du virus

iGFM – (Dakar) – La commune de Ndiagne dans le département de Louga n’est pas en reste dans la lutte contre la propagation chez les populations. L’autorité municipale, en compagnie d’une forte délégation a remis, ce dimanche important lot de kits sanitaire et des produits détergents et antiseptiques aux autorités religieuses, aux Daaras et au Poste de santé de la localité de ce grands foyer religieux.

Le maire Ndiaga Diop entend ainsi accompagner les mesures du chef de l’Etat dans le combat contre cette épidémie. Ce geste important vient ainsi contribuer à l’élan de solidarité de l’autorité municipale envers ses administrés pour faire face à la propagation de l’épidémie du coronavirus. Le Maire a aussi témoigné sa reconnaissance auprès des religieux qui ont posé des actes louables dans la lutte contre cette pandemie qui sévit actuellement dans notre pays. Il sollicite aussi des prières à l’encontre de ces derniers pour l’arrêt de cette pandémie. Auparavant, la haute conseillère Penda Ndiaye et le responsable politique Allé Thiam ont aussi honoré leurs engagements en dotant la population des kits sanitaires. IGFM