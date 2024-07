dimanche 30 juin 2024 • 1160 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Gouy Gui de l’écurie Mor Fadam a perdu son combat contre Ada Fass, dimanche à l'arène nationale.

Ada Fass a réussi son pari en ajoutant un grand nom à son palmarès. En effet, le jeune lutteur de Fass Benno a battu l'expérimenté combattant, Gouy Gui de l’écurie Mor Fadam. Ce succès va permettre à Ada Fass de faire un pas de plus dans sa carrière.

