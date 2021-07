jeudi 1 juillet 2021 • 400 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Battu par KO samedi dernier, Issa Pouye revient pour IGFM, sur sa défaite concédée devant Alioune Sèye 2.

"C'est le sport et je pense que cela arrive à tout le monde. J'ai battu des champions, donc si on me bat, je pense que cela ne doit pas être un drame. Ce qui m'arrive est la volonté de Dieu. J'ai lutté mais c'est en voulant attraper mon adversaire que j'ai été mis KO", a-t-il analysé, lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.

"J'ai commis une erreur"

"J'avoue que j'ai commis une erreur pendant le combat. C'est la lutte qui est ainsi faite. Mais, mon adversaire a plus de compétition que moi. D'ailleurs, il me l'avait dit avant le combat", a soutenu l'un des lutteurs qui a battu Balla Gaye 2 l'ex roi des arènes. "Il faut aussi relever que le combat était trop proche. Donc, je m'entraînais pendant le ramadan pour être prêt parce que je voulais sortir vainqueur de ce combat", a ajouté le lutteur de Thiaroye.

"J'étais resté 8 ans sans combat"

Pourtant, Issa Pouye a un palmarès riche avec 18 victoires et 6 défaites. Ce qui prouve qu'il a une longévité incontestable dans l'arène. Du coup, à l'heure actuelle, il devait figurer dans le cercle des VIP avec Modou Lo, Balla Gaye 2, Tapha Tine, Bombardier, Eumeu Sène... Mais le hic est que le lutteur de Thiaroye a connu des hauts et des bas. "J'étais resté 8 ans sans combat. C'est trop, je le reconnais. C'est la volonté de Dieu, il faut l'accepter. Tout ce qui m'est arrivé durant ma carrière, devait m'arriver", a-t-il expliqué, indiquant qu'il compte travailler pour revenir en force.